Оккупанты обстреливают и штурмуют "Азовсталь" непрерывно – советник мэра Мариуполя (фото/видео)

За месяц здания превратились в руины

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Planet Labs PBC.

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На снимках показано, как оккупанты медленно уничтожают завод. Практически все здания завода разрушены, некоторые крыши полностью обрушились, а другие строения превратились в руины. Виден клубящийся черный дым над заводом.

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Мэр Мариуполя заявил, что связь с украинскими частями, закрепившимися на металлургическом заводе "Азовсталь", была потеряна из- за ожесточенных боев с российскими войсками.

"К сожалению, да, сегодня на "Азовстали" идут тяжелые бои", — заявил Вадим Бойченко.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что обстрелы и штурм "Азовстали" проходят непрерывно. Он опубликовал видео корректировки огня с дрона ночью.

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Россия подтвердила, что атаковала украинские позиции на заводе с помощью "артиллерии и авиации", но ранее в среду Кремль отрицал, что российские войска штурмовали "Азовсталь".

Бойченко сказал, что Россия атаковала с применением тяжелой артиллерии, танков и боевых самолетов, добавив, что в нападении также участвовали военные корабли рядом с прибрежными металлургическими заводами.

"Там есть местные жители, мирные жители, их там сотни. Есть дети, которые ждут спасения. Их более 30", – сказал мэр.

Ситуация в Мариуполе