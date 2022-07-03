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Оккупанты обстреляли из РСЗО Краматорск и Славянск, много убитых и раненых (фото, видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 июля, 15:38
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Войска РФ уничтожают мирное население и гражданскую инфраструктуру
Армия РФ обстреляла Краматорск и Славянск
Армия РФ обстреляла Краматорск и Славянск / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 3 июля обстреляли из реактивных систем залпового огня города Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате обстрелов много убитых и раненых.

"Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых", – сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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Спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко сообщила сайту "Суспільне", что в результате обстрелов Славянска по меньшей мере шесть погибших и 15 раненых.

Также, по ее словам, военные РФ нанесли три ракетных удара по Краматорску: уничтожена гостиница и повреждена дорога в жилом массиве.

В свою очередь мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал о ситуации в городе:

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"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и лупят по мирному населению. Предварительно, без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба. Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!"

Также в Сеть попали видео обстрелов Славянска и Краматорска

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РФ готовит Славянску судьбу Мариуполя?

Город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

По его словам, армия РФ накапливает живую силы, артиллерию и тяжелую технику. Противник хочет использовать для обстрелов города, кроме ракет и авиации, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

"Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию", – сказал глава ОВА.

Кириленко добавил, что линия обороны вокруг Славянска построена таким образом, чтобы россияне не могли уничтожать город артиллерией, однако они готовятся именно к такому сценарию. Он подчеркнул, что город готов "стоять столько, сколько потребуется".

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27-летний боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" был начальником связи штаба обороны Мариуполя. До этого парень из Прикарпатья отслужил 8 лет на Донбассе. Чудом выжил во время авиаударов россиян по "Азовстали", но получил тяжелые ранения. А дальше была невероятная эвакуация вертолетами ВСУ…
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