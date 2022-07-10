РФ обстреляла из "Ураганов" 5-этажку в Часов Яре: минимум 6 погибших, под завалами более 30 человек

На месте работают спасатели

Последствия обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

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"По меньшей мер, три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в городе Часов Яр, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов", – написал он.

По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели – пытаются спасти оказавшихся под завалами.

На данным момент спасатели выявили шесть погибших и пять раненых.

По словам местных жителей, под завалами дома, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

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"В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. Спасательная операция продолжается", – подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области в результате российского ракетного удара погибла семья.

Также напомним, в Донецке оккупанты будут выдавать людям воду только по паспорту.