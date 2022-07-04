Оккупанты открыли для себя сразу два новых убийственных направления – Генштаб (фото)

Российские захватчики потеряли уже 3754 боевые бронированные машины

ВСУ ликвидировали уже около 36 200 рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает наносить удары по российским оккупантам. В частности, Вооруженные силы Украины за все время российского вторжения уже уничтожили 1589 танков врага.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 200 (+230) человек ликвидировано;

танков ‒ 1589 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 3754 (+10) ед.;

артиллерийских систем – 804 (+3) ед.;

РСЗО – 246 (+0) ед.;

средств ПВО – 105 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 187 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);

крылатых ракет – 144 (+0);

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11) ед.;

специальной техники – 65 (+1).

Как отмечается, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. В Генштабе сообщили, что данные уточняются.

Потери российских оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Ранее британская разведка заявляла, что после Лисичанской РФ переключится на захват новой области. Также в Генштабе сообщили, что оккупанты форсировали реку Северский Донец и закрепляются в Лисичанске.