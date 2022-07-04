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Оккупанты открыли для себя сразу два новых убийственных направления – Генштаб (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 09:43
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Российские захватчики потеряли уже 3754 боевые бронированные машины
ВСУ ликвидировали уже около 36 200 рашистов
ВСУ ликвидировали уже около 36 200 рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает наносить удары по российским оккупантам. В частности, Вооруженные силы Украины за все время российского вторжения уже уничтожили 1589 танков врага.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 200 (+230) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1589 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3754 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем – 804 (+3) ед.;
  • РСЗО – 246 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 105 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 187 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
  • крылатых ракет – 144 (+0);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11) ед.;
  • специальной техники – 65 (+1).

Как отмечается, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. В Генштабе сообщили, что данные уточняются.

Потери российских оккупантов.
Потери российских оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Ранее британская разведка заявляла, что после Лисичанской РФ переключится на захват новой области. Также в Генштабе сообщили, что оккупанты форсировали реку Северский Донец и закрепляются в Лисичанске.

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Данные на 09:00 4 июля
1
Личный состав 36200
Личный состав
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артиллерия 804
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2629
Транспорт
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Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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