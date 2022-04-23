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Оккупанты передают похищенных в Украине детей в свои семьи – Денисова

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 апреля, 12:55
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Пока неизвестно, имеют ли дети родственников, желающих их забрать
Стало известно о незаконном вывозе в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот.
Стало известно о незаконном вывозе в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – пока неизвестно об их состоянии здоровья.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что произошло

По ее словам, из росСМИ стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот, которых передали под временную опеку в десять местных семей.

"Пока отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свою семью. Неизвестны условия пребывания детей, их состояние здоровья, учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи ", – написала Уполномоченная.

Людмила Денисова заявила, что вывоз Россией украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми:

"Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренные статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории".

Напомним, Людмила Денисова также заявила, что российская армия использует против мирного населения Украины неконвенционное – запрещенное международным гуманитарным правом – оружие.

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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