Оккупанты полностью захватили Горское – Бабченко

Российские войска полностью оккупировали Горское в Луганской области. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил руководитель военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.
"На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои. Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово – Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", – сообщил он.
Он отметил, что на перечисленных территориях устанавливается оккупационный режим. По его словам, во всей громаде осталось до 4 тысяч местных жителей.
"Что касается ситуации в Горском и Золотом, они были под постоянными обстрелами, критическая инфраструктура разрушена полностью, дома повреждены примерно на 60%. В Золотом ситуация сложнее" – рассказал Бабченко.
Ситуация в Украине 24 июня
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