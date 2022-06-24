Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Оккупанты полностью захватили Горское – Бабченко

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 14:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В окрестностях Луганской области все еще продолжаются бои
Прорыв был совершен с направления Орехово – Тошковка
Прорыв был совершен с направления Орехово – Тошковка / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска полностью оккупировали Горское в Луганской области. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил руководитель военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.

"На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои. Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово – Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", – сообщил он.

Он отметил, что на перечисленных территориях устанавливается оккупационный режим. По его словам, во всей громаде осталось до 4 тысяч местных жителей.

"Что касается ситуации в Горском и Золотом, они были под постоянными обстрелами, критическая инфраструктура разрушена полностью, дома повреждены примерно на 60%. В Золотом ситуация сложнее" – рассказал Бабченко.

Ситуация в Украине 24 июня

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 июня
1
Личный состав 34530
Личный состав
2
Танки 1507
Танки
3
ББМ 3637
ББМ
4
Артиллерия 756
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 241
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 183
Вертолеты
9
БПЛА 622
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2553
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Разведчик с позывным “Кот” и снайпер “Белка” - бойцы 97-го батальона 60-й отдельной пехотной бригады. Познакомились после ранений на Донбассе (оба воевали в АТО), запланировали женитьбу, но после 24 февраля поняли, что не смогут сидеть дома, и пошли на фронт, где и обвенчались…
История любви
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Опрос
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21208.36

Binance Coin (BNB)

239.22

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

56.39

Theta (THETA)

1.37

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
1 /2
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять