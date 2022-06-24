Оккупанты полностью захватили Горское – Бабченко

В окрестностях Луганской области все еще продолжаются бои

Прорыв был совершен с направления Орехово – Тошковка / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска полностью оккупировали Горское в Луганской области. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил руководитель военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.

"На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои. Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово – Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", – сообщил он.

Он отметил, что на перечисленных территориях устанавливается оккупационный режим. По его словам, во всей громаде осталось до 4 тысяч местных жителей.

"Что касается ситуации в Горском и Золотом, они были под постоянными обстрелами, критическая инфраструктура разрушена полностью, дома повреждены примерно на 60%. В Золотом ситуация сложнее" – рассказал Бабченко.

Ситуация в Украине 24 июня