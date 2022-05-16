Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Оккупанты получили жесткий отпор под Северодонецком

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 11:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всего за неделю ВСУ уничтожили 58 танков в Луганской и Донецкой областях
На фронте за 15 мая украинские военные отбили 17 атак российских оккупантов
На фронте за 15 мая украинские военные отбили 17 атак российских оккупантов / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские военные нанесли удары по Северодонецку – есть погибшие и раненые. В то же время украинские военные держат фронт вблизи Боровского и Тошковки.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Реклама

Что происходит

"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован. Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке", – написал он.

В то же время в детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.

"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там опять много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянской общины. В Камышевахе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки", – заявил Гайдай.

Кроме этого, вчера, 15 мая, днем были зафиксированы попадания в семь многоэтажек в новых районах Северодонецка, а также повреждено здание профессионального училища. Из артиллерии и систем залпового огня также были атакованы Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка.

Также руководитель Луганской ОВА сообщил, что на фронте за 15 мая были отбиты 17 атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники, один вражеский автомобиль. В то же время подразделения ПВО сбили два вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Реклама

"В общей сложности за неделю на Луганщине и Донетчине отбиты 93 вражеских атаки. Уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты четыре вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов", – отметил он.

Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.
1/6

Напомним, командование войсками России решило сэкономить время и деньги на опознании своих погибших солдат и распорядилось просто хоронить всех погибших неподалеку от места их гибели. Об этом говорится в новом перехвате разговоров граждан России, сделанном военной разведкой Украины.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Опрос
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 16 мая
1
Личный состав 27700
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 165
Вертолеты
4
Танки 1228
Танки
5
ББМ 2974
ББМ
6
Артиллерия 577
Артиллерия
7
Средства ПВО 89
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 427
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2101
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29617.1

Binance Coin (BNB)

294.31

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

66.35

Theta (THETA)

1.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,38 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.38

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять