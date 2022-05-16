Оккупанты получили жесткий отпор под Северодонецком

Всего за неделю ВСУ уничтожили 58 танков в Луганской и Донецкой областях

На фронте за 15 мая украинские военные отбили 17 атак российских оккупантов / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские военные нанесли удары по Северодонецку – есть погибшие и раненые. В то же время украинские военные держат фронт вблизи Боровского и Тошковки.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Что происходит

"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован. Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке", – написал он.

В то же время в детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.

"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там опять много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянской общины. В Камышевахе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки", – заявил Гайдай.

Кроме этого, вчера, 15 мая, днем были зафиксированы попадания в семь многоэтажек в новых районах Северодонецка, а также повреждено здание профессионального училища. Из артиллерии и систем залпового огня также были атакованы Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка.

Также руководитель Луганской ОВА сообщил, что на фронте за 15 мая были отбиты 17 атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники, один вражеский автомобиль. В то же время подразделения ПВО сбили два вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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"В общей сложности за неделю на Луганщине и Донетчине отбиты 93 вражеских атаки. Уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты четыре вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов", – отметил он.

Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. 1 /6

Напомним, командование войсками России решило сэкономить время и деньги на опознании своих погибших солдат и распорядилось просто хоронить всех погибших неподалеку от места их гибели. Об этом говорится в новом перехвате разговоров граждан России, сделанном военной разведкой Украины.

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