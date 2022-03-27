Оккупанты попытаются оцепить ВСУ со стороны Мариуполя и Харькова – разведка Британии

Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины

По мнению британских разведчиков, наступление сил РФ может происходить со стороны Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ могут попытаться взять в кольцо силы обороны Украины на Донбассе. Наступление оккупантов может произойти с севера в Харьковской области и юга Мариуполя. Вражеские позиции на севере страны находятся на прежних пунктах дислокации, а контратаки украинских защитников препятствуют перегруппировке оккупантов.

Об этом сообщает британское Минобороны в Twitter.

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"Похоже, что российские силы сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые непосредственно находятся напротив сепаратистских регионов на востоке страны, для продвижения в направлении Харькова на севере и Мариуполя на юге", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что позиции врага на севере Украины остаются в основном на месте, а местные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

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Russian forces appear to be concentrating their effort to attempt the encirclement of Ukrainian forces directly facing the separatist regions in the east of the country, advancing from the direction of Kharkiv in the north and Mariupol in the south. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 27, 2022

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Россия боится украинской ПВО

Россия боится войск противовоздушной обороны Украины, поэтому и бьет крылатыми ракетами. Отказ или уменьшение применения этого оружия усложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов. Об этом в Twitter сообщили в разведке Британии.

"Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые с российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов к украинским силам ПВО", - говорится в сообщении.

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В разведке добавили, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.

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