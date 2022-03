Оккупанты попытаются оцепить ВСУ со стороны Мариуполя и Харькова – разведка Британии

Военные РФ могут попытаться взять в кольцо силы обороны Украины на Донбассе. Наступление оккупантов может произойти с севера в Харьковской области и юга Мариуполя. Вражеские позиции на севере страны находятся на прежних пунктах дислокации, а контратаки украинских защитников препятствуют перегруппировке оккупантов.

Об этом сообщает британское Минобороны в Twitter.

"Похоже, что российские силы сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые непосредственно находятся напротив сепаратистских регионов на востоке страны, для продвижения в направлении Харькова на севере и Мариуполя на юге", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что позиции врага на севере Украины остаются в основном на месте, а местные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

Russian forces appear to be concentrating their effort to attempt the encirclement of Ukrainian forces directly facing the separatist regions in the east of the country, advancing from the direction of Kharkiv in the north and Mariupol in the south.