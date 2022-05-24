Оккупанты пошли в наступление: Генштаб ВСУ назвал горячие точки

Силы обороны Украины дают отпор врагу по всем направлениям

ВСУ наносят врагу потери по всем направлениям / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия перешла в наступление на Донбассе, цель оккупантов – населенные пункты Лиман и Северодонецк. На юге Украины и в Харьковской области оккупанты не ведут активных боевых действий, но продолжают обстрелы.

О ситуации в Украине на 90-й день войны с РФ сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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На Донецком направлении враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

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На Северском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций.

На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и принимал меры по созданию благоприятных условий для восстановления наступления. Обстрелял из артиллерии подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел.

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На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении Лимана.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Обстреливал наши войска из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вел контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар в районе Николаевки. Проводил мероприятия по инженерному и логистическому обеспечению своих войск.

На временно оккупированной территории АР Крым противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях – препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил для канала "Украина 4.5.0." потери врага на 24 мая: личный состав – 150 человек, танки – 9 единиц, один самолет и 4 беспилотника.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 24 мая: российские "Искандеры" приблизились к государственной границе Украины, большие потери врага в Луганской области, подготовка штурма Запорожья.