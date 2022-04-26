Оккупанты поставили скандального экс-мера Сальдо "главой администрации" в Херсоне

Законный мэр города Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с оккупантами

Оккупанты в Херсоне предложили сотрудникам горисполкома рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 26 апреля, в захваченном Россией Херсоне были представлены новые "глава" Херсонской ОГА и "глава" Херсонской городской администрации.

Об этом заявил в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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Что происходит

"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, главам районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия херсонского городского головы делегируются, согласно приказу "областного военного коменданта рф", Кобец Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому "главе Херсонской областной администрации" Сальдо Владимиру Васильевичу", – отметил Колыхаев.

По его словам, Кобец заявил, что будет координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

"Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Дальше выбор будет сделан каждым самостоятельно. Что касается меня, то я запросил в Офисе президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам", – написал мэр.

Кроме этого, он заявил, что до прямых указаний Офиса президента будет оставаться на удаленном доступе и по мере возможности – осуществлять управление процессами, касающимися жизнедеятельности города.

"Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон – это Украина! Честь имею!" – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения Россией любых псевдореферендумов на территории Украины и гибели защитников и людей в Мариуполе любые переговорные процессы с Москвой прекратятся.

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