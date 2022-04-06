Оккупанты превратили Мариуполь в лагерь смерти – начали сжигать погибших в мобильных крематориях

Русские убийцы заметают следы, после того как весь мир узнал, что они натворили в Киевской области

В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. Фото: коллаж "Сегодня"

После широкой международной огласки геноцида в Буче, что в Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. По предварительным оценкам, там погибли не менее 5 тысяч человек.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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"Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но, учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч мирных мариупольцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно поэтому РФ не спешит давать "зеленый свет" миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать в фильтрационных лагерях и уничтожить.

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистку местных и террористов "ДНР"", — пишет горсовет.

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По данным мэрии, оккупанты собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

Последний много лет с прислужниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория.

"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти", — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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И добавляет, что жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо, а новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов, добавил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ситуация в Мариуполе