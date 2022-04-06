Оккупанты превратили Мариуполь в лагерь смерти – начали сжигать погибших в мобильных крематориях

После широкой международной огласки геноцида в Буче, что в Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. По предварительным оценкам, там погибли не менее 5 тысяч человек.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но, учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч мирных мариупольцев", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что именно поэтому РФ не спешит давать "зеленый свет" миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать в фильтрационных лагерях и уничтожить.
"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистку местных и террористов "ДНР"", — пишет горсовет.
По данным мэрии, оккупанты собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.
Последний много лет с прислужниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория.
"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти", — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
И добавляет, что жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо, а новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов, добавил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Ситуация в Мариуполе
- В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
- Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Российские оккупанты обстреляли с моря гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которому ранее не дали отойти от причала заблокированного ими Мариуполя. В результате один из членов экипажа был ранен, а судно загорелось.
- Полк "Азов" ранее сообщил, что не может уйти из города, потому что на растерзание рашистам останутся более 100 тысяч мирных граждан.
- 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Переговоры об этом начались еще 31 марта, но пока безрезультатно.