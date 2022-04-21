Оккупанты пытаются блокировать Харьков, но несут потери – Генштаб ВСУ

Захватчики наносят ракетно-бомбовые удары

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 21 апреля российские оккупанты пытаются продолжать наступательные действия на Востоке. Враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.

Реклама

Оккупанты продолжают атаковать украинские города. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

Реклама

Личного состава — около 20 900 человек

Танков ‒ 815 единиц,

Боевых бронированных машин ‒ 2 087 единиц

Артиллерийских систем — 391 единицы

РСЗО — 136 единиц

Средства ПВО — 67 единиц

Самолетов – 171 единиц

Вертолетов – 150 единиц

Автомобильной техники — 1 504 единиц

Корабли/катера — 8 единиц

Цистерн с ГСМ —76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 165

Специальная техника – 27

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Ранее мы писали: