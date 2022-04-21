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Оккупанты пытаются блокировать Харьков, но несут потери – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 07:08
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Захватчики наносят ракетно-бомбовые удары
Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 21 апреля российские оккупанты пытаются продолжать наступательные действия на Востоке. Враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.
  • На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.
  • В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.
  • Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.
  • На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.
  • В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.
  • Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.
  • На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.
  • Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.
  • На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.

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Оккупанты продолжают атаковать украинские города. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

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  • Личного состава — около 20 900 человек
  • Танков ‒ 815 единиц,
  • Боевых бронированных машин ‒ 2 087 единиц
  • Артиллерийских систем — 391 единицы
  • РСЗО — 136 единиц
  • Средства ПВО — 67 единиц
  • Самолетов – 171 единиц
  • Вертолетов – 150 единиц
  • Автомобильной техники — 1 504 единиц
  • Корабли/катера — 8 единиц
  • Цистерн с ГСМ —76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 165
  • Специальная техника – 27
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

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Данные на 11:00 20 апреля
1
Личный состав 20900
Личный состав
2
Самолеты 171
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артиллерия 391
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1504
Транспорт
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Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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