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Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области и доводят людей до голода – Зеленский

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 апреля, 00:16
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Президент считает, что демократический мир должен отреагировать на то, что оккупанты делают на юге Украины
Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации в Херсонской и Запорожской областях. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации в Херсонской и Запорожской областях. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты строят застенки в Херсонской и Запорожской областях. Захватчики похищают местных жителей и представителей власти.

Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении 17 апреля.

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"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят застенки. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода", – рассказал Зеленский.

По словам президента, оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Зеленский считает, что ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем.

Оккупанты зашли в Кирилловку и похитили главу поселка

Российские военные похитили поселкового голову курортной Кирилловки в Запорожской области. В населенный пункт заехало около 30 БТРов оккупантов. Российские военные начали ходить по домам и репрессировать рыбаков.

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По словам первого заместителя председателя поселкового совета Марины Логиновой, оккупанты похитили поселкового голову курортной Кирилловки.

"Сегодня, 17 апреля 2022 года, примерно в 13:00 военные Российской Федерации из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Малеева Ивана Владимировича. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как было сказано – в комендатуру Мелитополя", – сообщила Марина Логинова.

РИА Мелитополь пишет, что ранее глава поссовета Кирилловки отказался от сотрудничества с оккупантами, несмотря на жесткий прессинг. После этого в населенный пункт заехало около 30 БТРов оккупантов. Вражеская техника окружила поселок, а российские военные начали ходить по домам.

Местные жители говорят, что оккупанты заявляли о поиске браконьеров, которых якобы предупреждали про запрет ловли сетями. Найденные рыболовные снасти сжигали прямо во дворах, а в сторону рыбаков, которые вышли в море, открывали огонь.

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Также российские военные избили мужчину, забрав из его двора автомобиль и лодку.

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