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Оккупанты пытаются прорваться в Одессу – британская разведка

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 10:27
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Также военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносят ракетные удары
Оккупанты двигаются в сторону Одессы / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты двигаются в сторону Одессы / Коллаж "Сегодня"

Российские силы, которые наступаю из Крыма, стремятся двигаться в сторону Одессы, а также враг пытается блокировать украинское побережье и наносить удары.

Об этом сообщает разведка Британии.

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Что известно

Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев и двигаются двигаться на запад, в сторону Одессы. Однако оккупанты мало продвинулись в этом направлении за последнюю неделю.

Также военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносят ракетные удары по объектам на территории Украины.

"Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", – говорится в сообщении.

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Ракетный удар РФ по Одессе

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли вчера, 23 апреля, погибли 8 людей, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранены 18 жителей города.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы Офиса президента, пострадавших из-за обстрелов может быть больше.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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