Оккупанты пытаются прорваться в Одессу – британская разведка

Также военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносят ракетные удары

Оккупанты двигаются в сторону Одессы / Коллаж "Сегодня"

Российские силы, которые наступаю из Крыма, стремятся двигаться в сторону Одессы, а также враг пытается блокировать украинское побережье и наносить удары.

Об этом сообщает разведка Британии.

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Что известно

Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев и двигаются двигаться на запад, в сторону Одессы. Однако оккупанты мало продвинулись в этом направлении за последнюю неделю.

Также военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносят ракетные удары по объектам на территории Украины.

"Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", – говорится в сообщении.

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Ракетный удар РФ по Одессе

В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли вчера, 23 апреля, погибли 8 людей, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранены 18 жителей города.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы Офиса президента, пострадавших из-за обстрелов может быть больше.

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