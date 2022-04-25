Оккупанты пытаются уничтожить железнодорожную инфраструктуру Украины – МВД

Российские оккупанты массированными ракетными обстрелами пытаются повредить железнодорожную инфраструктуру Украины.
Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на Youtube-канале "Украина 24" во время всеукраинского марафона.
"Хотел бы отметить, что несмотря на российские артиллерийские и ракетные массированные обстрелы, от которых пострадала и Одесса, и Днепропетровщина, сегодня утром мы зафиксировали новые ракетные атаки прежде всего по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые мы увидели в Винницкой, Львовской областях и других регионах. На всех местах работают наши спасатели", – сообщил замглавы МВД.
По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро удалось локализовать те пожары, которые были вызваны вчерашними ракетными обстрелами в районе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
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"Безусловно, следующим шагом является фиксация следов всех этих ракетных обстрелов нашими следователями", – добавил Енин.
Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.
В частности, российские оккупанты обстреляли ракетами Жмеринку и Казатин Винницкой области.
РФ обстреливает Украину
- Российские военные нанесли ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. В результате обстрелов один человек погиб, еще семь получили ранения разной степени тяжести.
- В Луганской области на Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Также они обстреляли жилые дома в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горском.
- В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке. Кроме того, 5 гражданских были ранены. В Бахмуте получили медицинскую помощь два человека.
- Враг обстреливает жилые районы и дома Харькова, уничтожая городскую инфраструктуру. Уже разрушено 2195 домов харьковчан из восьми тысяч.
- В канун православной Пасхи оккупанты обстреляли ракетами Одессу. В результате погибли 8 мирных жителей, среди них трехмесячный ребенок, ранены 18 человек.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"