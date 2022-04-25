Оккупанты пытаются уничтожить железнодорожную инфраструктуру Украины – МВД

Евгений Енин рассказал о последствиях новых ракетных ударов

Военные РФ ракетами уничтожают железнодорожную инфраструктуру / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты массированными ракетными обстрелами пытаются повредить железнодорожную инфраструктуру Украины.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на Youtube-канале "Украина 24" во время всеукраинского марафона.

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"Хотел бы отметить, что несмотря на российские артиллерийские и ракетные массированные обстрелы, от которых пострадала и Одесса, и Днепропетровщина, сегодня утром мы зафиксировали новые ракетные атаки прежде всего по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые мы увидели в Винницкой, Львовской областях и других регионах. На всех местах работают наши спасатели", – сообщил замглавы МВД.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро удалось локализовать те пожары, которые были вызваны вчерашними ракетными обстрелами в районе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"Безусловно, следующим шагом является фиксация следов всех этих ракетных обстрелов нашими следователями", – добавил Енин.

Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.

В частности, российские оккупанты обстреляли ракетами Жмеринку и Казатин Винницкой области.

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РФ обстреливает Украину