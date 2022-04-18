Оккупанты расстреляли людей во время эвакуации из Кременной, четверо погибших

Сейчас в контроль над городом потерян, там идут уличные бои

Оккупанты расстреляли автомобиль с людьми в Кременной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне расстреляли людей, пытавшихся выехать из Кременной Луганской области. В результате четыре человека погибли.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями.

"Погибли четыре человека. Один тяжелораненый человек еще на месте событий. Медики не могут до него добраться из-за бесконечных обстрелов", – сообщил Гайдай.

Он также добавил, что сейчас контроль над городом Кременная потерян, идут уличные бои

Наступление на Донбасс уже началось

По словам главы Луганской ОВА, наступление российских войск на территории Луганской области уже началось с боев в Кременной. Он также сегодня с утра добавил, что эвакуация оттуда невозможна. В то же время Гайдай опубликовал маршруты эвакуации из области, которые будут действовать 18 апреля

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В то же время, в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне, готовясь к наступлению на Донбасс. Также 17 апреля оккупанты безуспешно пытались закрепиться в Кремне и Рубежном.

17 апреля в Минобороны США заявили, что Россия может начать новое наступление в Украине в ближайшие дни.

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