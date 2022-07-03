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Оккупанты раз за разом пытались штурмовать одно село, но безуспешно – Генштаб

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 июля, 07:53
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Украинские защитники успешно отбивают атаки захватчиков
ВСУ отбивают атаки оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ отбивают атаки оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 3 июля вражеский штурм недалеко от Прудянки Харьковской области украинские защитники успешно отбили. Также российские оккупанты неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. В результате получили отпор и отошли.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.
  • На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял с территории РФ позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.
  • На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.
  • Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от Мосьпанова и Гракова.
  • На Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
  • На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти.
  • На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы недалеко от Новолуганского и Травневого. Нанес авиаудар вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.
  • На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления. Совершал систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.
  • Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении.
  • В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
  • Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины работала фактически по всем направлениям боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершила почти полтора десятка групповых вылетов. Уничтожены около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов. Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Общие потери противника уточняются.

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ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб

Ранее мы рассказывали, что оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы окружить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия.

Кроме того, оккупанты вертолетами атаковали ВСУ в отбитых населенных пунктах Херсонской области.

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Также напомним, что на юге ВСУ разгромили оккупантов и их технику.

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