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Оккупанты штурмуют Горную и Попаснянскую громады: не продвинулись, но разрушили 60 домов (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 09:32
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Военные РФ открывали огонь в сторону жилых массивов Луганщины в течение 12 мая 31 раз
Гайдай о разрушениях в Луганской области
Гайдай о разрушениях в Луганской области / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россияне штурмуют Горную и Попаснянскую громады Луганской области. Оккупанты разрушили почти 60 домов и повредили мост в Рубежном. Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А вот в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии", – написал Гайдай.

Россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области в течение 12 мая 31 раз.

"Семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске. Однако наиболее досталось Попаснянской и Горной громадам. Там оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехового и в районе Камышевахи. Успеха по продвижению вперед у них нет, однако жилья разрушено множество – более 50 домов, 15 – во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевахе, шесть – в Тошковке, четыре – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянской громады", – отметил Гайдай.

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Кроме того, днем спасатели ликвидировали возгорание склада с углем в Лисичанске.

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Кафиры сделали Северодонецк окончательно непригодным для жизни

Российские оккупанты днем 10 мая снова обстреляли из артиллерии Северодонецк в Луганской области. В результате перебили магистральный газопровод, из-за чего город остался без газоснабжения. Это было единственное, что оставалось в Северодонецке из работающих коммуникаций. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку.

"Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим, – газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду", – отметил Гайдай.

Однако в настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе больше нет.

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