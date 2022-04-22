Оккупанты снова обстреляли Славянск, могли применить запрещенное оружие – мэр

Российские оккупанты обстреляли Славянск – вероятно, с использованием кассетных бомб.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
Какая ситуация
"Ночь прошла тревожно, город подвергся обстрелам. Пострадало несколько районов. Ущерб сейчас уточняется. Предположительно, это были кассетные бомбы. К счастью, жертв удалось избежать. Поэтому настоятельная просьба – эвакуируйтесь!" – подчеркнул он.
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