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Оккупанты сорвали курортный сезон в Одессе – ОВА

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 13:18
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Российские военные разбросали в Черном море сотни мин
Разминирование моря возможно только после войны
Разминирование моря возможно только после войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине поставила под угрозу курортный сезон в Одесской области из-за мин в море.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире всеукраинского телемарафона.

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По его словам, разминирование моря и побережья возможно только после окончания войны.

"Вчера обезвреживали морскую мину в нашей акватории и уже были такие факты, что мины приносило на наши одесские пляжи. Причем это мины, которые россияне разбрасывали в Черном море", – сказал он.

Как отметил спикер Одесской ОВА, российские оккупанты разбросали сотни мин. При этом неизвестно, где мины и к какому берегу их может прибить.

"Разминирование можно будет провести только после победы. Поэтому курортный сезон, мягко говоря, под угрозой. Это не будет в том понимании, как мы привыкли это понимать и к тому курортному сезону относиться. Безопасность наших граждан это прежде всего", – сказал Братчук.

Оккупанты ударили ракетами по Одесской области

3 мая российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области.

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Мэр города Арциз Одесской области Сергей Парпуланский сообщил об обстреле населенного пункта.

Повторно атакуя Одесскую область, враг ударил 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет.

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Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

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