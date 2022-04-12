Российские оккупанты в Украине убили 20 журналистов – список

Национальный союз журналистов опубликовал имена 20 убитых на войне сотрудников медиа. Только по официальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 работников СМИ (по состоянию на 3 апреля).
Об этом заявил НСЖУ в Telegram.
Среди погибших также представители иностранных СМИ. 8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала "Дитинець", видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже 20-я смерть.
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Список убитых военными РФ журналистов:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дударь
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведоравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец
Ранее мы сообщали, в Ирпене оккупанты расстреляли известного американского журналиста и режиссера Брента Рено.
Также напомним, в Киеве под обстрелом погибла российская журналистка, писавшая о преступлениях России.