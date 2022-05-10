Оккупанты ударили по Николаевской области, есть пострадавшие

Армия РФ продолжает обстреливать украинские города, от этого страдают мирные жители

В Николаевской области из-за обстрелов ранены 15 человек. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек, детей среди пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

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"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро (10 мая – Ред.), в николаевских больницах находятся 163 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", – говорится в сообщении.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

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