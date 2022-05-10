Оккупанты ударили по Николаевской области, есть пострадавшие

За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек, детей среди пострадавших нет.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.
"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро (10 мая – Ред.), в николаевских больницах находятся 163 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", – говорится в сообщении.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
Ситуация в Николаеве
- Российские оккупанты обстреливают Николаев ракетами. В результате обстрелов повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома.
- Почти месяц город находился на грани гуманитарной катастрофы. В Николаеве повредили водопровод, поэтому жители были вынуждены искать различные выходы.
- Подвоз технической воды происходил для жителей постоянно, а вот питьевая – это огромная проблема. Некоторые жители даже выставляли во время дождя ведра, чтобы запастись водой.
- Враг беспощадно бьет по Николаеву запрещенными кассетными снарядами. Об этом сообщает ОК "Юг".
- ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.
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