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Оккупанты ударили по жилым кварталам Харькова, есть погибшие

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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19 апреля, 11:47
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Из-за многочисленных обстрелов в Харькове всю ночь тушили пожары
В Харькове назвали количество погибших от обстрелов за сутки
В Харькове назвали количество погибших от обстрелов за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки в Харькове в результате обстрелов оккупантами жилых кварталов погибли пять человек и еще 17 получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на канале Украина "24" в эфире всеукраинского марафона

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На вопрос, как прошла ночь в Харькове, Синегубов ответил:

"У нас снова были обстрелы из реактивных систем залпового огня и из артиллерии. Снова Салтовка, Северная Салтовка, район Новые Дома, также исторический центр города Харькова. Мы уточняем данные, которые мы имели за сутки. У нас за сутки пять погибших, к сожалению, и 17 человек получили ранения".

Глава Харьковской ОВА добавил, что местные подразделения ГСЧС ночью работали в усиленном режиме – гасили 17 случаев пожаров, которые произошли в результате вражеских обстрелов.

Офис генпрокурора начал расследование из-за обстрела Харькова

18 апреля российские оккупанты обстреляли Основянский район Харькова. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов. Под обстрелом погибли мужчина и женщина.

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При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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