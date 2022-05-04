Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области, есть раненый

В Каменском районе Днепропетровской области российские ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре. Один человек ранен. Движение поездов остановлено.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
"Днепропетровщина. 3 мая. 22.35. У нас два "прилета" в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не понятно. Движение поездов остановлено", – отметил Резниченко.
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В ОПУ прокомментировали вечерний обстрел Украины
В Офисе президента Украины прокомментировали вечерний обстрел нашей страны российскими оккупантами. Об атаках врага написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет Украина", — написал Ермак.
Также по атаке РФ на Украину высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая область, Кировоградщина, Закарпатье. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", – отметил Подоляк.
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