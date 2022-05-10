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Оккупанты уничтожают "Азовсталь" и готовятся к наступлению на Северодонецк – Генштаб ВСУ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 07:21
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Начались 76-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению
РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода.
РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода. / Фото: Фокус, Коллаж: Сегодня, Полк АЗОВ telegram

Военные РФ проводят наступательные действия на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".

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Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не вел. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

"Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных сил Украины и недопущение их перегруппировки по другим направлениям", – говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей с целью предотвращения продвижения подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку.

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На Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Также противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

"Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области. В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия", – добавили в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск, а также подготовку к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

"Корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства", – добавили в ВСУ.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

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