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Оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 апреля, 18:40
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Остатки достояния украинской науки оказались в мусорном контейнере
Чернобыльская станция месяц была под властью оккупантов / Коллаж "Сегодня"
Чернобыльская станция месяц была под властью оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Помимо уничтожения материальных ценностей российские оккупанты из армии Владимира Путина также рассправлялись еще и с документами. Так произошло с многолетним архивом, который Украина собирала на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на своей телеграм-странице.

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Что известно

"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку", – сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Александр Сирота. Он также добавил фото с остатками архива в мусорном контейнере.

В "Энергоатоме" также сообщают, что практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы. Оккупанты украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников.

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Лаборатория

"Разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро. Она была уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями и могла предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, а также стадии исследований и разработки технологий", – отмечается в сообщении.

Посещать Чернобыльскую зону и находиться в ней пока крайне опасно, отмечают специалисты, из-за последствий пребывания там российских вооруженных формирований. Есть большие радиационные риски, взрывные угрозы и логистические препятствия.

Зона под оккупацией

  • Ранее сообщалось, что сбежавшие с Чернобыльской зоны в конце февраля оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
  • На Ютубе появился ролик, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
  • После себя безголовые оккупанты оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам сотрудники атомной энергокомпании.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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