Оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию

Остатки достояния украинской науки оказались в мусорном контейнере

Чернобыльская станция месяц была под властью оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Помимо уничтожения материальных ценностей российские оккупанты из армии Владимира Путина также рассправлялись еще и с документами. Так произошло с многолетним архивом, который Украина собирала на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на своей телеграм-странице.

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Что известно

"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку", – сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Александр Сирота. Он также добавил фото с остатками архива в мусорном контейнере.

В "Энергоатоме" также сообщают, что практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы. Оккупанты украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников.

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Лаборатория

"Разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро. Она была уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями и могла предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, а также стадии исследований и разработки технологий", – отмечается в сообщении.

Посещать Чернобыльскую зону и находиться в ней пока крайне опасно, отмечают специалисты, из-за последствий пребывания там российских вооруженных формирований. Есть большие радиационные риски, взрывные угрозы и логистические препятствия.

Зона под оккупацией