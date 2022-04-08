Оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию

Помимо уничтожения материальных ценностей российские оккупанты из армии Владимира Путина также рассправлялись еще и с документами. Так произошло с многолетним архивом, который Украина собирала на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на своей телеграм-странице.
Что известно
"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку", – сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Александр Сирота. Он также добавил фото с остатками архива в мусорном контейнере.
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В "Энергоатоме" также сообщают, что практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы. Оккупанты украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников.
Лаборатория
"Разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро. Она была уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями и могла предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, а также стадии исследований и разработки технологий", – отмечается в сообщении.
Посещать Чернобыльскую зону и находиться в ней пока крайне опасно, отмечают специалисты, из-за последствий пребывания там российских вооруженных формирований. Есть большие радиационные риски, взрывные угрозы и логистические препятствия.
Зона под оккупацией
- Ранее сообщалось, что сбежавшие с Чернобыльской зоны в конце февраля оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и много других предметов. Также враги угрожали забрать работников с собой в Беларусь.
- На Ютубе появился ролик, что после себя оставили оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
- После себя безголовые оккупанты оставили бардак, взломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам сотрудники атомной энергокомпании.