Оккупанты устроили провокацию и сожгли пункт пропуска в Сумской области — глава ОВА

Захватчики формируют картинку для росСМИ, якобы виновные украинцы

Оккупанты решили "отомстить" украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Сумской области российские оккупанты устроили провокацию. Захватчики сожгли пункт пропуска.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Сегодня (29 марта – ред.) состоялась провокация в пункте пропуска Рыжовка Сумской области. Там орки установили свой БТР, сами же его взорвали. И это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ относительно того, что украинцы уничтожили их БТР, хоть они это сделали самостоятельно... И они, якобы, чтобы отомстить украинцам, они сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками", — сообщил Живицкий.

Оккупанты придумали новый фейк об украинской полиции

Российские оккупанты запустили новый фейк об Украине. Они заявили, якобы наши правоохранители предали страну и начали сотрудничать с криминалитетом. Причем говорят это, по словам оккупантов, украинские мэры.

"Орки запустили на своих медиаресурсах, соцсетях и через своих ботов новую волну грязной пропаганды. Якобы я и мэры некоторых других городов заявили о том, что полиция самоустранилась и мы начали сотрудничество с криминалитетом", — сообщил начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Вилкул подчеркнул, что это ложь. Сейчас украинская полиция работает героически и выполняет все свои функции. В Кривом Роге жестко следят за правопорядком, а преступность снизилась в разы.

"При любых криминальных проявлениях действовать будем по Закону военного времени", — добавил глава Военной администрации.

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