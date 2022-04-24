Оккупанты в Харьковской области внедряют свою связь и расчет рублями – разведка

Также напряженная ситуация с доступом к питьевой воде

Военнослужащие РФ и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

На оккупированных российскими военными территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Какая ситуация

"В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи", – указали в разведке.

В то же время в Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

"В течение 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях. В то же время оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: "В России все было бы иначе. Никто бы ни занимался волонтерством", – говорится в сообщении.

Кроме этого, стало известно, что российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, что "Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а "Харьков уже почти оккупирован россиянами".

"Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "Мегафон". Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств", – отметили в разведке.

Напомним, Главное управление разведки также сообщило, что российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого столетия. Украинские эксперты провели анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101.

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