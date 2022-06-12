Оккупанты в шоке от контратак ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении – перехват

Оккупант жалуется, что повсюду обстрелы, украинские военные накрыли их минометами

СБУ перехватила разговор оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

На Николаевско-Херсонском направлении контратаки наших военных повергли в шок оккупантов. СБУ перехватила разговор двух российских военных, захватчик жаловался другу, что они попали под раздачу и на этом направлении сущий ад.

"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть пришли в себя: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа... *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у**ало... Сидишь в окопе, п***ец: "Господи, бл**! Только не в окоп, только не в окоп! Короче, бл*, лес горит – ну, п***ец! Просто ад какой-то, на**й! – поделился происходящим оккупант.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага по состоянию на 12 июня.

Перехваты разговоров российских военных