Оккупанты в шоке от контратак ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении – перехват

На Николаевско-Херсонском направлении контратаки наших военных повергли в шок оккупантов. СБУ перехватила разговор двух российских военных, захватчик жаловался другу, что они попали под раздачу и на этом направлении сущий ад.
"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть пришли в себя: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа... *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у**ало... Сидишь в окопе, п***ец: "Господи, бл**! Только не в окоп, только не в окоп! Короче, бл*, лес горит – ну, п***ец! Просто ад какой-то, на**й! – поделился происходящим оккупант.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага по состоянию на 12 июня.
Перехваты разговоров российских военных
- Родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец российского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине и бежал домой.
- Жены российских оккупантов придумывают разные способы, как лучше сбежать с войны в Украине. В одном из перехватом выяснилось, что солдаты РФ не хотят идти вперед. Также они не доверяют своим командирам.
- Один из военных пожаловался, что они страдают от жары, потому что российское командование выдало им только теплую форму.
- Из Мариуполя привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили – другой удается пройти.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"