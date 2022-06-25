Оккупанты выпустили ракеты по Львовской области, есть пострадавшие

Четыре ракеты достигли цели, в результате возник пожар

Утром в субботу оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты около 4-х утра 25 июня нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. Ракеты были запущены с Черного моря.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его информации, две ракеты удалось сбить, четыре, к сожалению, долетели.

В результате пострадали четыре человека – один средней степени тяжести, трое отделались легкими ранениями. Пострадавших госпитализировали. Пожар на месте попадания ракет локализован, рассказал Козицкий.

Глава Львовской ОВА также поблагодарил за работу Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ і подразделения ГСЧС.

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Оккупанты за утро выпустили по Украине более 50 ракет

Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы, в частности, были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты из "Градов", "Ураганов" и других видов вооружений.

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Телеведущий Алексей Бурлаков рассказал зрителям "Украина 4.5.0." все детали ночного ужаса: враг нанес ракетные удары авиацией с территории Беларуси и Черного моря – больше всего пострадала Житомирская область. Все подробности в видео.