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Оккупанты вывозят детей из Украины и зомбируют их пропагандой: Денисова заявила о геноциде

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 17:44
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Россияне целенаправленно уничтожают национальную идентичность украинских детей
Из Украины в РФ принудительно депортируют детей, заявила Людмила Денисова
Из Украины в РФ принудительно депортируют детей, заявила Людмила Денисова / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинских детей с оккупированных территорий принудительно вывозят в РФ, их национальную идентичность уничтожают пропагандой. Также оккупанты заставляют участвовать в войне против Украины воспитанников так называемых "кадетских корпусов" с оккупированных территорий.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По словам Денисовой, она на встрече с делегацией международной неправительственной организации Save the Children сконцентрировала внимание на принудительной депортации оккупантами граждан Украины на территорию РФ, в том числе детей.

"Вывезенных украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, оккупант планирует отдать на усыновление по упрощенной процедуре в российские приемные семьи. После чего документы, подтверждающие украинское происхождение детей, будут уничтожены", – сообщила омбудсмен.

Она рассказала, что "в России и на временно оккупированных ею территориях Украины нашим детям навязывают изучение русского языка и пропаганды, уничтожая национальную идентичность".

"В Крыму и ОРДЛО усиливается милитаризация украинских детей. Среди воспитанников так называемых "кадетских корпусов", которых оккупанты заставляют участвовать в военных действиях против Украины, уже две жертвы", – пишет Денисова.

Как подчеркнула омбудсмен, все эти действия РФ подпадают под определение геноцида украинского народа.

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Также она сообщила, что на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады уже поступили обращения о розыске пропавших без вести 1889 детей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что оккупанты депортировали из Украины 1,1 млн человек, среди которых почти 200 тысяч детей.

Оккупанты используют украинских детей для пропаганды войны

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ.

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Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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