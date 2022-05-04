Оккупанты вывозят детей из Украины и зомбируют их пропагандой: Денисова заявила о геноциде

Россияне целенаправленно уничтожают национальную идентичность украинских детей

Из Украины в РФ принудительно депортируют детей, заявила Людмила Денисова / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинских детей с оккупированных территорий принудительно вывозят в РФ, их национальную идентичность уничтожают пропагандой. Также оккупанты заставляют участвовать в войне против Украины воспитанников так называемых "кадетских корпусов" с оккупированных территорий.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По словам Денисовой, она на встрече с делегацией международной неправительственной организации Save the Children сконцентрировала внимание на принудительной депортации оккупантами граждан Украины на территорию РФ, в том числе детей.

"Вывезенных украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, оккупант планирует отдать на усыновление по упрощенной процедуре в российские приемные семьи. После чего документы, подтверждающие украинское происхождение детей, будут уничтожены", – сообщила омбудсмен.

Она рассказала, что "в России и на временно оккупированных ею территориях Украины нашим детям навязывают изучение русского языка и пропаганды, уничтожая национальную идентичность".

"В Крыму и ОРДЛО усиливается милитаризация украинских детей. Среди воспитанников так называемых "кадетских корпусов", которых оккупанты заставляют участвовать в военных действиях против Украины, уже две жертвы", – пишет Денисова.

Как подчеркнула омбудсмен, все эти действия РФ подпадают под определение геноцида украинского народа.

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Также она сообщила, что на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады уже поступили обращения о розыске пропавших без вести 1889 детей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что оккупанты депортировали из Украины 1,1 млн человек, среди которых почти 200 тысяч детей.

Оккупанты используют украинских детей для пропаганды войны

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ.