Оккупанты взяли в заложники детей в интернатах Херсонской области

В Херсонской области оккупанты заблокировали эвакуацию детей

Оккупанты заблокировали гуманитарный коридор из Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанте не дали вывезти ни одного ребенка из Херсонской области, также не дали ни одного гумкоридора. Многие дети в интернатах нуждаются в специальном уходе, но властям оккупированных территорий все равно. Об этом Радио Свобода "Новости Приазовья" рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута

"Когда оккупант не дал ни одного гуманитарного коридора на вывоз взрослых, мы делали большую работу, чтобы вывезти интернаты. Знаю точно, и могу ответственно заявить: там не дали вывезти ни одного ребенка из Херсонской области. Даже для детей не дали", – рассказал рассказал глава Херсонской ОВА.

По его словам, поступила информация о том, что в Олешковском интернате очень сложная ситуация, детям-инвалидам, которые там находятся нужен особый уход.

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"О херсонских интернатах, о новокаховском, каховском (есть информация. – Ред.), но вот о вывозе таких детей (за пределы Херсона) – возможно, просто не знаю, возможно, это происходило ночью в направлении Крыма", – сказал он.

Также Лагута отметил, что все попытки договориться об эвакуации детей – безрезультатны, кроме того, украинцам они предлагают выезжать через оккупированный Крым в Россию, Грузию и т.д., а другого пути покинуть Херсон – нет.

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