Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска, город в огне – Гайдай (фото)

Российские захватчики несут значительные потери, но упорно продвигаются

Сергей Гайдай показал, как сейчас выглядит Лисичанск. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы. К сожалению, есть раненые.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены полностью.

Гайдай заявил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также во Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных домов, магазина, а также еще одного торгового центра.

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Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровской области.

Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отбито вражеское наступление.

Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай 1 /10

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Арестович подвел итоги тяжелых боев за Лисичанск

Российские оккупанты распространяют фейки о "взятии" под контроль центра Лисичанска. Украинская сторона опровергает это. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

"Российская сторона в лице известного тик-токера утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. На это понадобилось полтора месяца… Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", – заявил он.

Фейки о "захвате" центра Лисичанска начали распространять пропагандистские российские СМИ, в частности "РИА Новости". Пропагандисты показали серию видео якобы из Лисичанска.

Кроме того, оккупанты заявили, что украинская армия якобы отступила, взорвав административные здания, в частности мэрию города. Боевики добавили, что "до конца дня намерены освободить Белогоровку", расположенную вблизи Лисичанска.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек – без электричества, воды, связи, под постоянными обстрелами.

Также Гайдай рассказал, как оккупанты штурмуют Лисичанск "техникой позавчерашнего дня" – советскими танками Т-62.