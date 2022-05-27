Оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища – Запорожская ОВА

Россия хочет держать оккупированные территории под своим контролем

Российские военные хотят закрепиться и удержать свои позиции в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Запорожском направлении российские оккупанты строят третью линию своей обороны, а также перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.

Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

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Что происходит

Как отмечается, инженерные подразделения оккупантов заминировали побережье Каховского водохранилища.

"Это все свидетельствует о том, что Россия будет пытаться держать оккупированные территории под своим контролем. С этой же целью враг активизировал трансляцию пропагандистских информационных материалов на оккупированных территориях через имеющиеся средства телерадиовещания", – говорится в сообщении.

В то же время россияне обстреляли село Новояковловку. Из-за постоянных обстрелов проводится эвакуация жителей села из опасной зоны.

"В Бердянске оккупанты пытаются убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов. Мол, украинские работают нестабильно. При этом уже неоднократно работа отечественных мобильных операторов специально "глушилась" российскими военными", – отмечают в администрации.

Кроме этого, в Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта:

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"Конечно, эти псевдодокументы не дадут никаких привилегий жителям оккупированных территорий – они не дадут права уехать в Россию или избежать принудительной мобилизации, получать социальные выплаты, свободно перемещаться и т.д. В то же время те, кто согласится на получение таких "паспортов", точно будут отвечать по закону Украины после нашей победы, ведь в нашем государстве двойное гражданство запрещено.

Отмечается, что мелитопольский "гауляйтер" Евгений Балицкий получил подозрение от СБУ – он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой силового захвата власти в регионе. Теперь изменнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также объявлено подозрение российскому генералу Михаилу Зуску, командовавшему оккупантами в Запорожье. По данным украинской спецслужбы, генерал-лейтенант 58-й армии России приказал сознательно уничтожать населенные пункты Запорожской области в марте 2022 года. В результате преступных действий погибли и были ранены мирные жители, разрушены частные дома, объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты больше всего запускают ракет по Луганской области. В четверг, 26 мая, воздушные силы ВСУ сбили одну из них.

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