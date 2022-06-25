Операция ВСУ в Северодонецке частично сорвана из-за "слива" – Маляр

Выполнение задач должно проходить тайно в условиях непубличности

Анна Маляр рассказала, что навредило украинским защитникам в Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в Сети. Так, украинцев призвали не разглашать подробности военных задач.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

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По ее словам, во время осуществления военных операций параллельно организовывают несколько задач. Их выполнение должно проходить тайно в условиях непубличности. Поэтому сообщать об успехах или неудачах на фронте можно только после официальных заявлений Генштаба ВСУ или Минобороны.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", – сказала Маляр.

Она призвала всех украинцев не разглашать военные планы в социальных сетях.

Главнокомандующий ВСУ запретил публиковать ряд данных о войне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил журналистам публиковать определенную информацию об украинских войсках и ведении войны с Россией. Также нормирован вопрос взаимодействия с журналистами в районе ведения боевых действий на период действия военного положения.

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Приказ устанавливает порядок допуска представителей средств массовой информации на военные объекты в районе ведения боевых действий на период действия военного положения. В частности, в документе определен алгоритм действий командующих видов, командиров воинских частей и подразделений ВСУ при работе с представителями гражданских СМИ. Также определен порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий.

Что запрещается освещать СМИ в военное время

Наименование частей и подразделений, а также их расположение;

Количество военных в частях и подразделениях;

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Количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;

Условные отметки объектов;

Любую информацию о: