Оружие на грани фантастики: США дают Украине сверхновые дроны-камикадзе и гаубицы

Украина получит от США новейшие ударные беспилотники и гаубицы. Суперсовременные дроны-камикадзе были разработаны специально для украинских военных, с учетом ведения боевых действий в условиях рельефа Донбасса, а артиллерийские орудия имеют значительное преимущество в дальнобойности в сравнении с российскими аналогами.
Сайт "Сегодня" выяснил, что из себя представляют новые модели оружия для ВСУ и как они повлияют на ход войны.
Военная помощь от союзников
В очередном пакете военной помощи от США Украина получит гаубицы и новейшие тактические дроны. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Далее по теме
"Украина получит военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Пакет включает гаубицы и тактические дроны. Кроме этого, США предоставят Украине прямую экономическую помощь в размере 500 миллионов долларов", – отметил он.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США предоставят 72 155-мм гаубицы, машины для их буксировки и 144 000 снарядов, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost.
Что из себя представляют беспилотники Phoenix Ghost
Как отметил спикер американского оборонного ведомства, Phoenix Ghost – это "тактическое оружие, которое предназначено для нанесения ударов по различным целям и будет полезно украинским военным, учитывая равнинный рельеф Донбасса. По словам Кирби, беспилотники Phoenix Ghost были в предельно сжатые сроки разработаны ВВС США в соответствии с запросами украинских вооруженных сил.
"Эти беспилотники имеют аналогичные, хотя и отличающиеся возможности от беспилотников Switchblade, которые США уже предоставили Украине, для поражения как личного состава, так и танков. Тем не менее, существуют различия в способностях Phoenix Ghost, но я просто не могу более подробно рассказать об этих возможностях", – заявил представитель Пентагона, добавив, что новая система потребует минимального обучения украинских операторов, которые уже знакомы со Switchblade или другими беспилотными летательными аппаратами.
Что умеет новый дрон
Разработчиком данных дронов является компания AEVEX Aerospace в сотрудничестве с Воздушными силами США. Несмотря на то, что в Пентагоне не раскрывают технические характеристики и боевые возможности новых дронов, известно, что Phoenix Ghost – это относительно недорогой одноразовый дрон-самоубийца, способный вести себя как барражирующий боеприпас – летать и врезаться в цель.
Phoenix Ghost может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение – атакующее. Дрон эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете до 40 минут, а некоторые его модели – до 6 часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков.
YouTube-канал World in focus опубликовал видео, на котором показал, что из себя представляет беспилотник Phoenix Ghost. В ролике отмечается, что беспилотник может атаковать цель с расстояния 40 км. Phoenix Ghost оснащен таким же боевым зарядом, который находится в ракете ПТРК Javelin. В сравнении с дроном-камикадзе Switchblade у беспилотника Phoenix Ghost улучшена система наведения на цель.
Какие гаубицы получит Украина
В новом пакете военной помощи присутствуют британские полевые буксируемые гаубицы М777 калибра 155 миллиметров. Масса орудия составляет 4 218 кг и за счет использования в конструкции титана она считается самой легкой гаубицей подобного типа, что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета, облегчает десантирование, обслуживание и хранение орудия.
Расчет гаубицы – 5 человек. М777 может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми достигает 40-60 км, а круговое вероятное отклонение от цели составляет 5 метров.
Общие технические характеристики М777:
Дальнобойность:
- Максимальная обычными снарядами: 24,7 км
- Максимальная специальными снарядами: более 30 км (до 60 км)
Скорострельность:
- Интенсивная: 5 выстрелов в минуту на срок до 2-х минут
- Стандартная: 2 выстрелов в минуту
Развертывание:
- Развертывание: до 3 минут
- Свертывание: до 2 минут
Ограничения:
- Высота подъема: 1,275 мм
- Высота опускания: 43 мм
Буксировка:
- Максимальная скорость буксирования: 88 км/ч
- Скорость по пересечённой местности: 24 км/ч
Транспорт:
- Тягачи: MTVR, FMTV, M800 и M900 5-тонные грузовики, а также любые 2,5-тонные грузовики.
- Самолеты: C130, C141, C17, C5
- Вертолеты: CH53E, CH47D, MV22
Боевое применение:
Гаубицы М777 использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Ираке. Кроме того, в 2017 году было развернуто некоторое количество 155-мм гаубиц M777 с боеприпасами с GPS-наведением, для огневой поддержки 1-го батальона 4-го полка морской пехоты США, разместившегося на подступах к городу Ракка (Сирия – Ред,) во время боев в его окрестностях.
Насколько полезным будет новое оружие для Украины
Военный эксперт Олег Жданов уверен, что новое, современное оружие поможет Украине изменить ход войны, получить преимущество на поле боя и нанести российским оккупантам серьезные удары.
"Дальнобойная артиллерия – это основа нашей победы над врагом. Сегодня дальность стрельбы российской артиллерии составляет в среднем 24-28 км, максимум – некоторые виды оружия могут вести стрельбу на расстоянии до 36 км. Те гаубицы, которые мы получим, могут уничтожить противника, находящегося в 40-60 км. Преимущество очевидно", – говорит "Сегодня" Жданов.
Эксперт также отмечает, что Украина получит от США большое количество дронов-разведчиков, которые будут сопровождать перемещение нашей артиллерии и информировать о дислокации сил противника.
"Что касается Phoenix Ghost, это самые современные дроны-камикадзе. В США их называют "оружием на грани фантастики". Они малошумные, малоразмерные, композитные и малозаметные для ПВО. Phoenix Ghost оснащен системой GPS и инфрокрасными датчиками, он может пролететь 40 км и потом зависнуть в воздухе, ожидая появления цели. От него спастись невозможно. Даже если цель будет активно маневрировать и пытаться скрыться, она будет уничтожена", – резюмировал Жданов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что Украине необходимо тяжелое оружие.
Также мы информировали, что 19 апреля представители ряда стран заявили, что собираются предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства. Сайт "Сегодня" выяснял, какие страны окажут Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.