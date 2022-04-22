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Оружие на грани фантастики: США дают Украине сверхновые дроны-камикадзе и гаубицы

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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22 апреля, 18:15
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Гаубицы М777 и беспилотники Phoenix Ghost способны нанести российским оккупантам огромный урон
Современное оружие поможет Украине получить преимущество на поле боя. Фото: коллаж "Сегодня"
Современное оружие поможет Украине получить преимущество на поле боя. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина получит от США новейшие ударные беспилотники и гаубицы. Суперсовременные дроны-камикадзе были разработаны специально для украинских военных, с учетом ведения боевых действий в условиях рельефа Донбасса, а артиллерийские орудия имеют значительное преимущество в дальнобойности в сравнении с российскими аналогами.

Сайт "Сегодня" выяснил, что из себя представляют новые модели оружия для ВСУ и как они повлияют на ход войны.

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Военная помощь от союзников

В очередном пакете военной помощи от США Украина получит гаубицы и новейшие тактические дроны. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Украина получит военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Пакет включает гаубицы и тактические дроны. Кроме этого, США предоставят Украине прямую экономическую помощь в размере 500 миллионов долларов", – отметил он.

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В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США предоставят 72 155-мм гаубицы, машины для их буксировки и 144 000 снарядов, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost.

Что из себя представляют беспилотники Phoenix Ghost

Как отметил спикер американского оборонного ведомства, Phoenix Ghost – это "тактическое оружие, которое предназначено для нанесения ударов по различным целям и будет полезно украинским военным, учитывая равнинный рельеф Донбасса. По словам Кирби, беспилотники Phoenix Ghost были в предельно сжатые сроки разработаны ВВС США в соответствии с запросами украинских вооруженных сил.

"Эти беспилотники имеют аналогичные, хотя и отличающиеся возможности от беспилотников Switchblade, которые США уже предоставили Украине, для поражения как личного состава, так и танков. Тем не менее, существуют различия в способностях Phoenix Ghost, но я просто не могу более подробно рассказать об этих возможностях", – заявил представитель Пентагона, добавив, что новая система потребует минимального обучения украинских операторов, которые уже знакомы со Switchblade или другими беспилотными летательными аппаратами.

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Джон Кирби: "Беспилотники Phoenix Ghost были разработаны ВВС США в соответствии с запросами ВСУ". Фото: eer.ru
Джон Кирби: "Беспилотники Phoenix Ghost были разработаны ВВС США в соответствии с запросами ВСУ". Фото: eer.ru

Что умеет новый дрон

Разработчиком данных дронов является компания AEVEX Aerospace в сотрудничестве с Воздушными силами США. Несмотря на то, что в Пентагоне не раскрывают технические характеристики и боевые возможности новых дронов, известно, что Phoenix Ghost – это относительно недорогой одноразовый дрон-самоубийца, способный вести себя как барражирующий боеприпас – летать и врезаться в цель.

Phoenix Ghost может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение – атакующее. Дрон эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полете до 40 минут, а некоторые его модели – до 6 часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков.

YouTube-канал World in focus опубликовал видео, на котором показал, что из себя представляет беспилотник Phoenix Ghost. В ролике отмечается, что беспилотник может атаковать цель с расстояния 40 км. Phoenix Ghost оснащен таким же боевым зарядом, который находится в ракете ПТРК Javelin. В сравнении с дроном-камикадзе Switchblade у беспилотника Phoenix Ghost улучшена система наведения на цель.

Какие гаубицы получит Украина

В новом пакете военной помощи присутствуют британские полевые буксируемые гаубицы М777 калибра 155 миллиметров. Масса орудия составляет 4 218 кг и за счет использования в конструкции титана она считается самой легкой гаубицей подобного типа, что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета, облегчает десантирование, обслуживание и хранение орудия.

Расчет гаубицы – 5 человек. М777 может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми достигает 40-60 км, а круговое вероятное отклонение от цели составляет 5 метров.

Общие технические характеристики М777:

Дальнобойность:

  • Максимальная обычными снарядами: 24,7 км
  • Максимальная специальными снарядами: более 30 км (до 60 км)

Скорострельность:

  • Интенсивная: 5 выстрелов в минуту на срок до 2-х минут
  • Стандартная: 2 выстрелов в минуту

Развертывание:

  • Развертывание: до 3 минут
  • Свертывание: до 2 минут

Ограничения:

  • Высота подъема: 1,275 мм
  • Высота опускания: 43 мм

Буксировка:

  • Максимальная скорость буксирования: 88 км/ч
  • Скорость по пересечённой местности: 24 км/ч

Транспорт:

  • Тягачи: MTVR, FMTV, M800 и M900 5-тонные грузовики, а также любые 2,5-тонные грузовики.
  • Самолеты: C130, C141, C17, C5
  • Вертолеты: CH53E, CH47D, MV22

Боевое применение:

Гаубицы М777 использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Ираке. Кроме того, в 2017 году было развернуто некоторое количество 155-мм гаубиц M777 с боеприпасами с GPS-наведением, для огневой поддержки 1-го батальона 4-го полка морской пехоты США, разместившегося на подступах к городу Ракка (Сирия – Ред,) во время боев в его окрестностях.

Гаубицы М777 использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Ираке
Гаубицы М777 использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Ираке / Фото: Wikipedia

Насколько полезным будет новое оружие для Украины

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что новое, современное оружие поможет Украине изменить ход войны, получить преимущество на поле боя и нанести российским оккупантам серьезные удары.

"Дальнобойная артиллерия – это основа нашей победы над врагом. Сегодня дальность стрельбы российской артиллерии составляет в среднем 24-28 км, максимум – некоторые виды оружия могут вести стрельбу на расстоянии до 36 км. Те гаубицы, которые мы получим, могут уничтожить противника, находящегося в 40-60 км. Преимущество очевидно", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт также отмечает, что Украина получит от США большое количество дронов-разведчиков, которые будут сопровождать перемещение нашей артиллерии и информировать о дислокации сил противника.

"Что касается Phoenix Ghost, это самые современные дроны-камикадзе. В США их называют "оружием на грани фантастики". Они малошумные, малоразмерные, композитные и малозаметные для ПВО. Phoenix Ghost оснащен системой GPS и инфрокрасными датчиками, он может пролететь 40 км и потом зависнуть в воздухе, ожидая появления цели. От него спастись невозможно. Даже если цель будет активно маневрировать и пытаться скрыться, она будет уничтожена", – резюмировал Жданов.

Олег Жданов: "Современное оружие поможет Украине изменить ход войны"
Олег Жданов: "Современное оружие поможет Украине изменить ход войны" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что Украине необходимо тяжелое оружие.

Также мы информировали, что 19 апреля представители ряда стран заявили, что собираются предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства. Сайт "Сегодня" выяснял, какие страны окажут Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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