Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Осада Славянска и масштабное наступление: Арестович спрогнозировал сложную неделю на фронте

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июня, 23:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник главы ОП рассказал, что происходит
Алексей Арестович рассказал, где усилились российские оккупанты.
Алексей Арестович рассказал, где усилились российские оккупанты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ближайшая неделя будет сложной для украинской армии. Российские оккупанты накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление сразу на трех ключевых участках местности.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Реклама

Детали

"И если добавить запорожское направление, то станет совсем весело – а они (оккупанты – ред.) добавят", – отметил он.

Среди проблем Арестович отметил, что оккупанты приближаются к Славянску и могут взять его в осаду. При этом оккупанты усилились под Северодонецком:

"Но самое главное и неприятное – они притащили туда кучу артиллерии и просто "выносят город в ноль". Таким образом мы не можем реализовать свое основное преимущество в ближних пехотных боях, а вынуждены маневрировать под ударами артиллерии".

Также он заявил о том, что захватчики могут перерезать трассу Бахмут-Лисичанск:

"Они сняли с того Бахмутского направления войска, но основные усилия сконцентрировали на перерезании трассы. Продвигаются там – медленно, но идут. Есть нехилая угроза, что они ее таки перережут".

Кроме этого, в общем Россия планируют наступление одновременно на трех направлениях от Изюма до Попасной, где собрала около 35-40 тысяч войск. По словам Арестовича, оккупанты "бросили туда все, что нашкрябали".

Реклама

Также, по его мнению, может обостриться ситуация в Запорожской области – россияне концентрируют войска в районе Васильевки, южнее Запорожья. При этом на Харьковском направлении в принципе без изменений, хотя по городу били из ствольной артиллерии.

Однако Арестович предположил, что, возможно, у Генштаба есть "какой-то хитрый план", который изменит ситуацию.

Реклама

Напомним, Алексей Арестович заявил, что российские войска свозят на временно оккупированный украинский остров Змеиный средства ПВО и другие вооружения, но это дается им нелегко благодаря усилиям ВСУ. Из-за непродуманной логистики оккупанты подставляют сами себя под удар наших войск.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 6 июня
1
Личный состав 31250
Личный состав
2
Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артиллерия 690
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 211
Самолеты
8
Вертолеты 176
Вертолеты
9
БПЛА 551
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2395
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31437.01

Binance Coin (BNB)

294.83

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

64.17

Theta (THETA)

1.3

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
1 /2
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять