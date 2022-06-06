Осада Славянска и масштабное наступление: Арестович спрогнозировал сложную неделю на фронте

Ближайшая неделя будет сложной для украинской армии. Российские оккупанты накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление сразу на трех ключевых участках местности.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
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"И если добавить запорожское направление, то станет совсем весело – а они (оккупанты – ред.) добавят", – отметил он.
Среди проблем Арестович отметил, что оккупанты приближаются к Славянску и могут взять его в осаду. При этом оккупанты усилились под Северодонецком:
"Но самое главное и неприятное – они притащили туда кучу артиллерии и просто "выносят город в ноль". Таким образом мы не можем реализовать свое основное преимущество в ближних пехотных боях, а вынуждены маневрировать под ударами артиллерии".
Также он заявил о том, что захватчики могут перерезать трассу Бахмут-Лисичанск:
"Они сняли с того Бахмутского направления войска, но основные усилия сконцентрировали на перерезании трассы. Продвигаются там – медленно, но идут. Есть нехилая угроза, что они ее таки перережут".
Кроме этого, в общем Россия планируют наступление одновременно на трех направлениях от Изюма до Попасной, где собрала около 35-40 тысяч войск. По словам Арестовича, оккупанты "бросили туда все, что нашкрябали".
Также, по его мнению, может обостриться ситуация в Запорожской области – россияне концентрируют войска в районе Васильевки, южнее Запорожья. При этом на Харьковском направлении в принципе без изменений, хотя по городу били из ствольной артиллерии.
Однако Арестович предположил, что, возможно, у Генштаба есть "какой-то хитрый план", который изменит ситуацию.
Напомним, Алексей Арестович заявил, что российские войска свозят на временно оккупированный украинский остров Змеиный средства ПВО и другие вооружения, но это дается им нелегко благодаря усилиям ВСУ. Из-за непродуманной логистики оккупанты подставляют сами себя под удар наших войск.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"