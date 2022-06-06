Осада Славянска и масштабное наступление: Арестович спрогнозировал сложную неделю на фронте

Советник главы ОП рассказал, что происходит

Алексей Арестович рассказал, где усилились российские оккупанты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ближайшая неделя будет сложной для украинской армии. Российские оккупанты накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление сразу на трех ключевых участках местности.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

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Детали

"И если добавить запорожское направление, то станет совсем весело – а они (оккупанты – ред.) добавят", – отметил он.

Среди проблем Арестович отметил, что оккупанты приближаются к Славянску и могут взять его в осаду. При этом оккупанты усилились под Северодонецком:

"Но самое главное и неприятное – они притащили туда кучу артиллерии и просто "выносят город в ноль". Таким образом мы не можем реализовать свое основное преимущество в ближних пехотных боях, а вынуждены маневрировать под ударами артиллерии".

Также он заявил о том, что захватчики могут перерезать трассу Бахмут-Лисичанск:

"Они сняли с того Бахмутского направления войска, но основные усилия сконцентрировали на перерезании трассы. Продвигаются там – медленно, но идут. Есть нехилая угроза, что они ее таки перережут".

Кроме этого, в общем Россия планируют наступление одновременно на трех направлениях от Изюма до Попасной, где собрала около 35-40 тысяч войск. По словам Арестовича, оккупанты "бросили туда все, что нашкрябали".

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Также, по его мнению, может обостриться ситуация в Запорожской области – россияне концентрируют войска в районе Васильевки, южнее Запорожья. При этом на Харьковском направлении в принципе без изменений, хотя по городу били из ствольной артиллерии.

Однако Арестович предположил, что, возможно, у Генштаба есть "какой-то хитрый план", который изменит ситуацию.

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Напомним, Алексей Арестович заявил, что российские войска свозят на временно оккупированный украинский остров Змеиный средства ПВО и другие вооружения, но это дается им нелегко благодаря усилиям ВСУ. Из-за непродуманной логистики оккупанты подставляют сами себя под удар наших войск.

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