Освобожденные села и обстрелы фосфорными боеприпасами — главные новости за ночь

ВСУ освободили два села в Запорожской области, а оккупанты применили под Авдеевкой фосфорные боеприпасы

Украинские защитники освободили два населенных пункта, а оккупанты использовали фосфорные боеприпасы/Фото: коллаж: "Сегодня"

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ВСУ освободили два села в Запорожской области

Вооруженные силы Украины освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка.

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"Наши бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения оккупантов", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Села освобождены от оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ракета оккупантов попала в нефтебазу в Ровенской области

Российские оккупанты попали ракетой в военную нефтебазу вблизи города Дубно. По словам главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, это произошло во время второй воздушной тревоги в Ровенской области.

В области была воздушная тревога/Фото: коллаж: "Сегодня"

Полгорода вырастила: в Ирпене оккупанты убили директора детсада и ее мужа

В Ирпене российские оккупанты убили директора детского сада "Веночек" Ларису Осипенко. Кроме того, захватчики убили и ее мужа.

Женщину убили вместе с мужем/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецкой области оккупанты применили фосфорные боеприпасы

Российские оккупанты продолжают применять запрещенное оружие в войне против Украины. Вблизи Авдеевки захватчики использовали белый фосфор.

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Боеприпасы запрещены международными соглашениями/Фото: коллаж: "Сегодня"

Из Мариуполя в Донецк оккупанты вывезли детей без родителей

Российские оккупанты привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию. Местные говорят, что люди, которых привезли из Мариуполя, "находятся в тяжелом психологическом состоянии, видно, что они измучены, обессилены и большей частью молчат".