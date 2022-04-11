От скорости принятия решений Запада по оружию зависит наша победа – Ермак

Украина 47 день держит оборону от российских оккупантов, наши военные доблестно сражаются за все территории, но им необходимо дополнительное вооружение. Об в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех и в этой битве крайне необходимо, как можно быстрее получить дополнительное вооружение.
"Для Украины – это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий. Для Кремля это сражение – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование. Для Запада – это тоже принципиальное сражение, ибо от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией", – рассказал он.
Украина нуждается в артиллерии, нужны танки, военные самолеты, кроме того нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо.
Далее по теме
Оружие для Украины
- 10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
- Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.
- В тоже время, правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.