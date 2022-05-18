Парад тщеславия: нардеп Кира Рудик оскандалилась, выдав себя за переговорщика по эвакуации защитников Мариуполя

Статья The New York Times с комментарием депутата Рады вызвала удивление и возмущение украинцев

В Офисе президента заявили, что Кира Рудик не имеет отношения к переговорному процессу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вспыхнул скандал из-за комментария главы партии "Голос" Киры Рудик для американской газеты The New York Times, в котором было указано, что нардеп является членом группы переговорщиков по вопросу эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь". Данная информация вызвала недоумение украинцев, а вскоре ее опровергли в Офисе президента.

Что сказала Рудик американским журналистам

"Мы хотим доставить их в третью страну, например, в Турцию. Россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжить эти переговоры", – заявила глава партии "Голос".

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Она также добавила, что не уверена, достаточно ли в Украине пленников для обмена с Россией.

"Неизвестно, сколько российских военнопленных в настоящее время находится под стражей в Украине. Украина получила гарантии от таких организаций, как Красный Крест и ООН, что с эвакуированными солдатами все будет хорошо. Как отмечается, "это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца", – сказала она.

Судя по прозвучавшим фразам "Нам придется продолжить эти переговоры", "мы согласились на это", можно действительно подумать, что Рудик является членом группы переговорщиков. К тому же издание так и написало: "Об этом заявила Кира Рудик, член парламента и лидер партии "Голос", участвующей в переговорах по поводу "Азовстали".

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Соцсети негодуют

После публикации интервью, украинские соцсети буквально взорвались удивленными и возмущенными комментариями.

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Попытка оправдания

Сама Кира Рудик попыталась оправдаться, отметив, что она действительно не имеет отношения к переговорам по "Азовстали" и заявив, что в газетной статье об этом не было ни слова.

"После многих запросов СМИ сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников из "Азовстали".

Более того, в статье Нью-Йорк таймс об этом нет ни слова. Сейчас очень чувствительное время и критический момент для сложной операции по увольнению наших людей. Прошу всех максимально осторожно обращаться с информацией", – написала нардеп на своей странице в Facebook.

После данного заявления на депутата обрушилась вторая волна хейта. В качестве опровержения ее слов, пользователи сети показали скриншоты цитат из статьи The New York Times, в котором утверждалось, что Рудик является переговорщиком.

"Парад тщеславия в модном PR-прикиде"

В Офисе президента также опровергли информацию об участии Рудик в переговорах.

"Депутата Рудик в переговорном процессе… нет. И никогда не было. Вообще", – заявил в своем Telegram-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса Зеленского удивился, что подобная информация появилась на страницах ведущих изданий и объяснил это умышленной ложью нардепа.

"Мы открыты даже слишком, и все можно проверить в нескольких источниках. Но мне вполне понятна природа подобной "информации". Ведь без потаенного намека от самого депутата во время самых крутых "переговоров" в столичных барах с иностранным журналистом такие казусы не случаются. То есть человек откровенно приврал, выдавая себя как минимум за местного Бонда, участвующего во всех ключевых событиях. Разумеется, вместе со своим фетиш-автоматом. Другой вопрос – зачем вообще это делать? Хочется хайпануть на громкой теме "Азовстали"? Хочется заработать политических баллов и прибавить себе вес? Неужели нет понимания, что какие-либо подобные заявления лишь вредят хрупкому процессу в такой ответственный момент? Точно нет понимания. Но есть невыносимое желание где-то втиснуть себя в модном PR-прикиде", – написал он.

По словам Подоляка, с самого начала войны происходит "парад тщеславия" со стороны определенных политиков.

"Кто создает отдельные селфи-батальоны с автоматами. Кто-то ревниво приписывает себе любую помощь, брендируя партийным пакетом с гуманитаркой. Кто-то снимает три коробки с консервами из десяти ракурсов на профессиональные фотокамеры. Кто-то постоянно мантрит, что все положительное происходит сейчас только потому, что "при его каденции". Поэтому простое предложение ко всем, в частности, к "берегине автомата" Рудик: пожалуйста, заканчивайте свои PR-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны. А также выставляет страну в удивительном виде в глазах мирового медийного сообщества. Хотя для селфиманов все ничто, кроме своего великого тщеславного "Я", – подытожил Подоляк.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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