Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Парад тщеславия: нардеп Кира Рудик оскандалилась, выдав себя за переговорщика по эвакуации защитников Мариуполя

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 12:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Статья The New York Times с комментарием депутата Рады вызвала удивление и возмущение украинцев
В Офисе президента заявили, что Кира Рудик не имеет отношения к переговорному процессу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Офисе президента заявили, что Кира Рудик не имеет отношения к переговорному процессу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вспыхнул скандал из-за комментария главы партии "Голос" Киры Рудик для американской газеты The New York Times, в котором было указано, что нардеп является членом группы переговорщиков по вопросу эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь". Данная информация вызвала недоумение украинцев, а вскоре ее опровергли в Офисе президента.

Что сказала Рудик американским журналистам

"Мы хотим доставить их в третью страну, например, в Турцию. Россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжить эти переговоры", – заявила глава партии "Голос".

Реклама

Она также добавила, что не уверена, достаточно ли в Украине пленников для обмена с Россией.

"Неизвестно, сколько российских военнопленных в настоящее время находится под стражей в Украине. Украина получила гарантии от таких организаций, как Красный Крест и ООН, что с эвакуированными солдатами все будет хорошо. Как отмечается, "это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца", – сказала она.

Судя по прозвучавшим фразам "Нам придется продолжить эти переговоры", "мы согласились на это", можно действительно подумать, что Рудик является членом группы переговорщиков. К тому же издание так и написало: "Об этом заявила Кира Рудик, член парламента и лидер партии "Голос", участвующей в переговорах по поводу "Азовстали".

Реклама

Соцсети негодуют

После публикации интервью, украинские соцсети буквально взорвались удивленными и возмущенными комментариями.

Реклама

Попытка оправдания

Сама Кира Рудик попыталась оправдаться, отметив, что она действительно не имеет отношения к переговорам по "Азовстали" и заявив, что в газетной статье об этом не было ни слова.

"После многих запросов СМИ сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников из "Азовстали".
Более того, в статье Нью-Йорк таймс об этом нет ни слова. Сейчас очень чувствительное время и критический момент для сложной операции по увольнению наших людей. Прошу всех максимально осторожно обращаться с информацией", – написала нардеп на своей странице в Facebook.

После данного заявления на депутата обрушилась вторая волна хейта. В качестве опровержения ее слов, пользователи сети показали скриншоты цитат из статьи The New York Times, в котором утверждалось, что Рудик является переговорщиком.

"Парад тщеславия в модном PR-прикиде"

В Офисе президента также опровергли информацию об участии Рудик в переговорах.

"Депутата Рудик в переговорном процессе… нет. И никогда не было. Вообще", – заявил в своем Telegram-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса Зеленского удивился, что подобная информация появилась на страницах ведущих изданий и объяснил это умышленной ложью нардепа.

"Мы открыты даже слишком, и все можно проверить в нескольких источниках. Но мне вполне понятна природа подобной "информации". Ведь без потаенного намека от самого депутата во время самых крутых "переговоров" в столичных барах с иностранным журналистом такие казусы не случаются. То есть человек откровенно приврал, выдавая себя как минимум за местного Бонда, участвующего во всех ключевых событиях. Разумеется, вместе со своим фетиш-автоматом. Другой вопрос – зачем вообще это делать? Хочется хайпануть на громкой теме "Азовстали"? Хочется заработать политических баллов и прибавить себе вес? Неужели нет понимания, что какие-либо подобные заявления лишь вредят хрупкому процессу в такой ответственный момент? Точно нет понимания. Но есть невыносимое желание где-то втиснуть себя в модном PR-прикиде", – написал он.

По словам Подоляка, с самого начала войны происходит "парад тщеславия" со стороны определенных политиков.

"Кто создает отдельные селфи-батальоны с автоматами. Кто-то ревниво приписывает себе любую помощь, брендируя партийным пакетом с гуманитаркой. Кто-то снимает три коробки с консервами из десяти ракурсов на профессиональные фотокамеры. Кто-то постоянно мантрит, что все положительное происходит сейчас только потому, что "при его каденции". Поэтому простое предложение ко всем, в частности, к "берегине автомата" Рудик: пожалуйста, заканчивайте свои PR-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны. А также выставляет страну в удивительном виде в глазах мирового медийного сообщества. Хотя для селфиманов все ничто, кроме своего великого тщеславного "Я", – подытожил Подоляк.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Опрос
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 18 мая
1
Личный состав 28300
Личный состав
2
Самолеты 202
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1251
Танки
5
ББМ 3043
ББМ
6
Артиллерия 586
Артиллерия
7
Средства ПВО 91
Средства ПВО
8
РСЗО 199
РСЗО
9
БПЛА 441
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2137
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29853.99

Binance Coin (BNB)

300.9

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.62

Theta (THETA)

1.35

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,84 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.84

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять