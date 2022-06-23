"Патриотический хоррор". Подоляк потроллил Мединского за планы снять фильм об "освобождении" Донбасса

Ранее помощник Путина заявил, что фильм "может быть не один"

Михаил Подоляк отреагировал на высказывания Владимира Мединского. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал планы помощника Путина Владимира Мединского снять фильм об "освобождении" Донбасса. Он поинтересовался, каким может быть сюжет этой киноленты.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

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"Интересно, какой сюжет? Группа головорезов вторгается в счастливый регион и начинает грабить людей, насиловать женщин, строить концлагеря, разводить семьи и хоронить детей в безымянных могилах? Новый жанр: патриотический хоррор?" – рассуждает советник главы ОП.

К слову, до этого Мединский заявил, что после окончания войны можно снять фильм об "освобождении" Донбасса. По его словам, фильм "может быть не один".

#Мединський хоче зняти фільм про "звільнення Донбасу". Цікаво, який сюжет? Група головорізів вторгається у щасливий регіон і починає грабувати людей, ґвалтувати жінок, будувати концтабори, розлучати сім'ї та ховати дітей у безіменних могилах? Новий жанр: 🇷🇺 патріотичний хоррор? pic.twitter.com/rGIv8czskX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2022

"Маленький человек с большими комплексами": Подоляк поставил Медведева на место

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что через два года Украины может якобы не существовать. По его словам, если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Украина была, есть и будет. А вот где будет Медведев через 2 года – вопрос.

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Ранее мы рассказывали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия – спонсор терроризма. По его словам, торговля с РФ должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями.