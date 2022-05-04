Пионтковский назвал сроки конца войны в Украине

Свою роль сыграет и снабжение Украины оружием от Западных партнеров

Пионтковский назвал ориентировочные сроки завершения войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Санкции начали действовать. Россия возвращается в средневековье. С новым оружием контрнаступление украинцев уже близко. Об этом Андрей Пионтковский рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

С начала войны прошло уже больше двух месяцев. Это как раз то время, за которое, как нам обещали, начнут действовать Западные санкции. Из-за нехватки импортных комплектующих упадет много российских отраслей.

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Андрей Пионтковский, российский математик, журналист, политический деятель назвал санкции самым страшным ударом по России.

"Это страшнее, чем любой импорт газа и остальное, это удар по деньгам, а от комплектующих зависит все, выяснилось. Вот они гордятся успехами и в Украине, и в России сельского хозяйства, так весь семенной фонд в России им нечем сейчас сеять. Гвоздей, выяснилось, не могут делать в России без комплектующих. Это путь в полную средневековую отсталость".

Но сами россияне, по мнению Пионтковского, осознают критичность ситуации только через месяц-два, когда вопросы войны и мира будут решаться уже в ближайшие недели.

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Свою роль здесь сыграет и снабжение Украины оружием от Западных партнеров. Сам Пионтковский прогнозирует, что конец войны близок:

"Я не буду повторяться. Это единодушное мнение военных экспертов – конец мая, вторая половина мая".

Деятель считает, что мир будет лучшим подарком к его дню рождения, который 30 июня именно такую дату Пионтковский для себя отметил.

Когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

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Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.