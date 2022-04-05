Пионтковский раскрыл загадку "Бучанской резни"

Российский политолог полагает, что в Москве борются две концепции войны

Российский политолог Андрей Пионтковский назвал зверские убийства в Буче индустриальной акцией РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский политолог Андрей Пионтковский назвал зверские убийства в Буче индустриальной акцией РФ. По его словам, она совершалась организовано по приказу.

Об этом российский политолог Андрей Пионтковский сообщил в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Как рассказал политолог, статья Тимофея Сергейцева с заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной" анонсирует и полностью представляет то, что происходило в Буче.

"Там убито несколько сотен человек. Это невозможно объяснить какими-то мародерами, пьяными солдатами, грабителями и т.д. Это индустриальная акция. Она совершалась организовано по приказу", – заявил он.

Пионтковский полагает, что в Москве борются две концепции войны: концепция бешенных и самого Путина – полная зачистка Украины, или концепция ограничения операции защиты суверенитета "ЛДНР" в рамках Донецкой и Луганской областей.

"Это геноцид населения. Бешенные есть внутри армии. Это акция, организованная достаточно на высоком уровне тех армейских генералов, которые принадлежат категории бешенных. Задача – сорвать любые переговоры, создать ненависть между русскими и украинцами. Статья Сергейцева вышла не случайно. Судя по этой акции, бешенные берут верх", – добавил российский политолог.

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