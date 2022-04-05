Пионтковский: Судьба Украины и Путина решится в ближайшие две недели

Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что судьба Украины и всего мира решится в ближайшие две недели в битве за Донбасс. По его словам, пока неизвестно, удастся ли Москве достигнуть каких-либо успехов.
Об этом российский политолог Андрей Пионтковский рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
"Судьба не только Украины, но и всего мира решится буквально в ближайшие две недели в битве за Донбасс. Удастся ли Москве достигнуть каких-либо успехов и добиться падения украинского правительства, или наоборот, они получат новое серьезное поражение, и в этом случае конфликт между генералами и Путиным перейдет в открытую фазу. Он был неизбежен", – сказал Пионтковский.
Он отметил, когда армия терпит поражение, то значит, задания не были выполнены. По мнению политолога, конфликт между генштабом и главнокомандующим очевиден.
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"После второго поражения этот конфликт перейдет в стадию, когда они начнут стрелять друг в друга", – добавил Пионтковский.
Россия сосредотачивает силы для попытки полностью захватить Донбасс – Генштаб
Российские военные готовятся к наступлению на Донбассе. Они хотят окружить ВСУ и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этого часть подразделений перебросили из Беларуси в РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
- В Беларуси российские войска двигаются в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.
- Значительная часть самолетов и вертолетов оккупантов перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию РФ.
- Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступления, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.
- Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков постоянными артиллерийскими обстрелами и далее уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.
- Войска РФ обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.