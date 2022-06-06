Планы на эвакуацию из Харьковской области и гигантский астероид возле Земли — эти и другие события 6 июня

В Харьковской области возникли проблемы с запланированной эвакуацией, а мимо Земли пролетит гигантский астероид

Важные события 6 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 6 июня, в Украине не пройдет эвакуация с временно оккупированных территорий Харьковской области. Кроме того, сегодня мимо Земли пролетит гигантский астероид.

В Харьковской области волонтеры отменили эвакуацию

Волонтеры отменили эвакуацию с оккупированных территорий Харьковской области, которая должна была состояться 6 июня. Это связано с опасностью обстрелов со стороны российских оккупантов.

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"К сожалению, поступила информация о подготовке провокаций. Сейчас срочно извещаем всех об отмене эвакуации в связи с опасностью", — говорится в сообщении организации "Помогаем уехать", которая готовила эвакуацию.

Когда люди смогут уехать с опасных территорий — неизвестно.

К Земле приближается гигантский астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что мимо Земли 6 июня пролетит астероид 2021 GT2.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 37 до 82 метров, а его скорость движения – более 26 000 км в час.

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Астероид безопасно разминется с нашей планетой на расстоянии более 3,5 миллиона километров. После 6 июня следующее приближение 2021 года GT2 к Земле состоится уже 26 января 2034 года. Тогда расстояние космического камня до нашей планеты составит не менее 14,5 миллиона км.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 6 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 3 июня:

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16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправления может меняться.

В Ирпене украинцам будут раздавать одеяла

В Ирпене будут выдавать одеяла горожанам, которые потеряли жилье из-за войны и еще не получали их.

Получить одеяло можно будет 6 июня с 9:00 до 11:00 по адресу: город Ирпень, улица Гагарина, 9.

"Помощь одноразовая, выдается на одного представителя для всех членов семьи", — сообщил руководитель управления труда и социальной защиты населения Ирпенского горсовета Петр Зброжек.

Для того чтобы получить одеяло, при себе нужно иметь паспорт гражданина Украины, а также справку о разрушенном имуществе, непригодном для проживания, акте пожарных.

В России устроят истерику для иностранных СМИ

Представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что созывает руководителей американских СМИ в Москве на встречу в понедельник, 6 июня. Она анонсировала жесткие меры в ответ на ограничения США в отношении российских медиа.

"Если работа российских СМИ — операторов и журналистов — не будет нормализована в Соединенных Штатах, то неизбежно будут применяться самые строгие меры", — цитирует агентство Reuters спикер МИД РФ Марию Захарову.

"С этой целью в понедельник, 6 июня, руководители московских представительств всех американских СМИ будут приглашены в пресс-центр МИД России, чтобы объяснить им последствия враждебной позиции их правительства в медиасфере, — добавила она. – Мы с нетерпением ждем этого".

По информации агентства Reuters, Россия обвинила западные страны во введении несправедливых ограничений на свои СМИ за рубежом, включая запрет на некоторые государственные новостные агентства. В прошлом месяце российские законодатели приняли законопроект, предоставляющий прокурорам полномочия закрывать иностранные медиабюро в Москве, если западная страна признана "недружественной" к российским СМИ.

Вашингтон ввел санкции против некоторых государственных российских телеканалов, которые, по его словам, распространяют дезинформацию, чтобы поддержать войну России в Украине.

Отвечая на вопрос о вызове американских СМИ в Москву, спикер Госдепартамента сказал, что Соединенные Штаты поддерживают доступ к СМИ и Интернету для россиян, подвергающихся цензуре со стороны собственного правительства.