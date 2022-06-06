Под Черниговом СБУ задержала преступников с российским оружием (фото)

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

СБУ задержала преступников. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала преступную ячейку в Черниговской области. Она готовилась помочь российским оккупантам в случае повторного вторжения. В состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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У преступной группировки обнаружили оружие и оборудование российского спецназа.

Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные образцы вооружения производства РФ.

Средства поражения они хранили на территории собственных домовладений и в гаражах близи Чернигова.

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Во время обысков у злоумышленников также обнаружено:

снайперскую винтовку Драгунова с глушителем

боевые осколочные гранаты

патроны к стрелковому оружию

оптические прицелы и приборы ночного видения

Сейчас все участники группы задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ изъяла оружие у преступников

Работали за деньги Кремля: СБУ разоблачила украинцев, помогавших врагу

В Киевской области задержали троих граждан, работавших на спецслужбы России за деньги. Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники скрыто переправляли кремлевские деньги в Украину через подсанкционные платежные системы.

Денежные средства перечисляли вражеской агентуре на осуществление подрывной деятельности против Украины. Во время обысков дома и в офисах нарушителей правоохранители обнаружили сумму в эквиваленте более 13 млн грн.

Три жителя Киевской области создали сеть анонимных сайтов. Через веб-ресурсы получали "заказ" и продавали или обменивали электронные деньги из РФ, а наличные деньги выдавали в собственном обменнике.

На местах обнаружили технику и документацию, доказывающую нарушение законодательства. По факту незаконных действий с деньгами организатору схемы сообщили о подозрении.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливают всех причастных к организации подпольного финансового трафика лиц.

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