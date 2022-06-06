Под Черниговом СБУ задержала преступников с российским оружием (фото)

Служба безопасности Украины задержала преступную ячейку в Черниговской области. Она готовилась помочь российским оккупантам в случае повторного вторжения. В состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
У преступной группировки обнаружили оружие и оборудование российского спецназа.
Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные образцы вооружения производства РФ.
Средства поражения они хранили на территории собственных домовладений и в гаражах близи Чернигова.
Во время обысков у злоумышленников также обнаружено:
- снайперскую винтовку Драгунова с глушителем
- боевые осколочные гранаты
- патроны к стрелковому оружию
- оптические прицелы и приборы ночного видения
Сейчас все участники группы задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ изъяла оружие у преступников
Работали за деньги Кремля: СБУ разоблачила украинцев, помогавших врагу
В Киевской области задержали троих граждан, работавших на спецслужбы России за деньги. Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники скрыто переправляли кремлевские деньги в Украину через подсанкционные платежные системы.
Денежные средства перечисляли вражеской агентуре на осуществление подрывной деятельности против Украины. Во время обысков дома и в офисах нарушителей правоохранители обнаружили сумму в эквиваленте более 13 млн грн.
Три жителя Киевской области создали сеть анонимных сайтов. Через веб-ресурсы получали "заказ" и продавали или обменивали электронные деньги из РФ, а наличные деньги выдавали в собственном обменнике.
На местах обнаружили технику и документацию, доказывающую нарушение законодательства. По факту незаконных действий с деньгами организатору схемы сообщили о подозрении.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливают всех причастных к организации подпольного финансового трафика лиц.