Под Харьковом ВСУ уничтожили арктическую группу оккупантов. Выжили только трое

Им на смену никто идти не хочет – Арестович

Война в Украине оказалась далеко не показательными учениями на камеру / Коллаж "Сегодня"

Под Харьковом произошел полный разгром батальонной группы 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, которая в 2014 году участвовала в захвате Луганского аэропорта. В этом году после встречи с украинским сопротивлением в группе из 648 военных выжили всего трое.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного брифинга.

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Что известно

"Батальонно-тактическая группа 200-й (неудачное название) отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены, погибли 645. Остались только трое, и то двое из них ранены", – отметил Арестович.

Это тактическое соединение Береговых войск ВМФ Российской Федерации – единственное крупное соединение механизированных войск, расположенное в Заполярье. Поэтому его еще называли "арктическим".

По данным журналиста Юрия Бутусова, механизированный батальон одной из армий ВСУ в бою под Харьковом захватил шесть танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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По словам Арестовича, несмотря на запугивание, на смену группе никто идти не хочет – пополнение собирается очень плохо.

Обстановка

"На 30-й день состояние дел нашей обороны и противника несущественно изменились. Ведутся отдельные тактические действия на улучшение положения сторон. Однако украинская сторона преобладает в ведении этих действий. Героически обороняется Мариуполь, Чернигов и Славутич, где территориальная оборона отбила первую атаку и героически держит оборону", – рассказал Арестович.

Отдельно он отметил, что количество ракетных ударов по территории украинских городов существенно уменьшилось.

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