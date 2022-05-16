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Подоляк дал необычный совет Западу, как спасти Путина

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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16 мая, 16:09
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Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо
Подоляк посоветовал западным политикам, как спасти Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Подоляк посоветовал западным политикам, как спасти Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Желание некоторых западных политиков завершить войну в Украине за счет нарушения ее территориальной целостности возмутило руководство страны. Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", – написал он.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленскийв интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ заявил, что украинцы не готовы отказаться от части территории своей страны в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских лиц.

"Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ – именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли?" – сказал Зеленский.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс.

Также мы информировали, что украинская власть изменила свою позицию относительно победы в войне с Россией.

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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