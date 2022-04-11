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Подоляк о делегатах РФ на переговорах: Медленно думают, слабо анализируют

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 апреля, 13:38
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Переговоры Украины с Россией идут очень тяжело из-за непонимания российской стороны
Михаил Подоляк рассказал об особенностях переговоров с Россией.
Михаил Подоляк рассказал об особенностях переговоров с Россией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры Украины и России о прекращении войны идут очень тяжело из-за того, что у РФ крайне неинтеллектуальная политическая и военная элита.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью телеведущему Тиграну Мартиросяну на Youtube-канале "Украина 24".

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По его словам, российские делегаты действительно многое не понимают.

"Они действительно жили в информационном пузыре и продолжают в нем жить. И проблема РФ, что у них крайне неинтеллектуальная политическая и военная элита. Это люди, которые достаточно медленно думают, очень слабо анализируют, вообще практически не понимают, чем живет современный мир. И эта элита ведет себя привычно для россиян, но непривычно для современного гуманистического мира", – сказал Подоляк.

Он также добавил, что после событий в Буче, когда оккупанты расстреливали мирных граждан, переговоры проходят на очень эмоциональном уровне.

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Зеленский поручил использовать все способы для прекращения войны

Подоляк отметил, что переговоры продолжаются на фоне того, что РФ находится на нашей территории и жестоко атакует наши города.

"И на этом фоне мы ведем переговоры, что в принципе согласно Венским конвенциям бессмысленно, потому что у тебе у висках стоит пистолет. И она требует выполнения каких-то условий. И это неправильно", – сказал советник главы ОП.

В то же время Подоляк объяснил, для чего нужны эти переговоры.

"Президент (Владимир Зеленский – ред.) очень четко подчеркнул, что должны быть использованы для прекращения войны в интересах Украины и с наименьшими потерями среди мирного населения все инструменты. Это военные инструменты, наши ВСУ. Это дипломатические инструменты – работа с иностранными партнерами, которые должны оказывать давление на экономическое и финансовое состояние РФ. Третье направление – это переговоры. Мы должны в рамках переговорного процесса показать свои позиции, куда мы точно не уйдем. Чтобы РФ понимала, что для нас эти позиции являются незыблемыми – все, что касается территориальной целостности и суверенитета Украины", – отметил Подоляк.

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