Подоляк отреагировал на ракетный удар РФ: Украина накажет зло

Россия не сможет запугать Украину массированными ракетными ударами, зло обязательно будет наказано.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет…", – подчеркнул он.
48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Только по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызывать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет…- Михаил Подоляк (@Podolyak_M) Июнь 25, 2022
Оккупанты выпустили по Украине десятки ракет
Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы, в частности, были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.
Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты из "Градов", "Ураганов" и других видов вооружений.
Телеведущий Алексей Бурлаков рассказал зрителям "Украина 4.5.0." все детали ночного ужаса: враг нанес ракетные удары авиацией с территории Беларуси и Черного моря – больше всего пострадала Житомирская область. Все подробности в видео.