Подоляк отреагировал на ракетный удар РФ: Украина накажет зло

В течение ночи армия России выпустила по Украине полсотни ракет

Михаил Подоляк заявил, что ракетные обстрелы не заставят Украину паниковать / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не сможет запугать Украину массированными ракетными ударами, зло обязательно будет наказано.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Исключительно по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет…", – подчеркнул он.

48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Только по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызывать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет… - Михаил Подоляк (@Podolyak_M) Июнь 25, 2022

Оккупанты выпустили по Украине десятки ракет

Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы, в частности, были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты из "Градов", "Ураганов" и других видов вооружений.

Телеведущий Алексей Бурлаков рассказал зрителям "Украина 4.5.0." все детали ночного ужаса: враг нанес ракетные удары авиацией с территории Беларуси и Черного моря – больше всего пострадала Житомирская область. Все подробности в видео.